Москва, , 12:23 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв саркастически критикует действующие в России неправительственные организации со статусом иностранных агентов, но в свое время сенатор внес заметный вклад в формирование прозападной направленности внешней политики России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 декабря, комментируя высказывания Косачёва о российских проектах Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал проект Еврокомиссии о выделении средств на поддержку «организаций гражданского общества, укрепление свободы слова СМИ и свободы собраний» в России. Еврокомиссия намерена выделить на эти цели около 5,9 млн евро.

По словам Косачёва, это «непосредственный и недвусмысленный вклад Европейского союза в укрепление и развитие столь несимпатичного ЕС института «иностранных агентов» в России». «Иностранных агентов в нашей стране станет больше на шесть миллионов евро», — отметил сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв критически и даже с сарказмом высказался по поводу работающих в нашей стране неправительственных организаций, имеющих статус «иностранного агента», а также материальной помощи, которую им оказывает Европейский союз.

Но разве не именно Константин Косачёв совсем недавно был среди тех, кто наиболее рьяно выступал за развитие сотрудничества между нашей страной и Европейским союзом? Более того, будучи председателем комитета Государственной думы по международным делам, он даже вещал о том, что членство в ЕС было бы «желательным для нашей страны с точки зрения национальных интересов»?

Вот тогда и была сформирована основа для широкомасштабного вмешательства ЕС в наши внутренние дела. В частности, одобрена идея создания меду Россией и ЕС ряда так называемых общих пространств, включая «Общее пространство свободы, безопасности и правосудия» и «Общее пространство науки и образования, включая культурные аспекты».

Вот как была сформулирована одна из их целей: «Укреплять и усиливать европейскую идентичность на основе общих ценностей, включая свободу выражения, демократическое функционирование СМИ, соблюдение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и продвижение культурного и языкового многообразия как основы жизнеспособности гражданского общества в Европе без разделительных линий». Сегодняшнее финансирование еэсовцами российских организаций соответствующего профиля вполне в это укладывается.

Да, в настоящее время обе стороны — и Россия, и ЕС — пересматривают двусторонние связи. Но долгосрочное наследие вредного, как мы сегодня видим, благодушия в отношениях с Европейским союзом продолжает работать против интересов нашей страны. Формировалось-то оно не одно десятилетие!

Вот и Константин Косачёв, хоть и говорит сегодня иначе, чем говорил несколько лет тому назад, но свой вклад и в формирование прозападной направленности внешней политики России, и в обработку российского общества в прозападном духе в конце 1990-х и в первое десятилетие 2000-х внес, и немалый. И забывать об этом не должен. А мы-то уж точно не забудем, — отметил Михаил Демурин.

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