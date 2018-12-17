Мнение: Российско-казахстанские трудности это «сугубо рабочие моменты»

Астана, , 12:20 — REGNUM «Для Казахстана, как бы он ни старался, в последнее время закрепился имидж многовекторного, но с явным пророссийским окрасом партнера. Да, Астана порой создает проблемы Москве и порой очень серьезные. Но эти трудности не идут ни в какое сравнение с теми проблемами, которые создают некоторые другие соседние с Россией страны», — заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, комментируя ИА REGNUM динамику отношений России и Казахстана, который в эти дни отмечает 27-ю годовщину независимости страны.

По мнению собеседника редакции, российско-казахстанские трудности носят «не антагонистический характер, а являются частью сугубо рабочих моментов».

«В Кремле прекрасно понимают, что пытаться добиться от Казахстана некой большей односторонней внешнеполитической линии было бы контрпродуктивно. Потому, что большая зависимость того или иного государства от России по разным направлениям — политическому, экономическому, военному, предполагает и большую ответственность Москвы за то, что происходит в этой стране», — пояснил он.

Грозин уточнил, что «зависимость — означает больше расходов, а больше расходов — это больше проблем, не говоря уже о том, что Москве придется взвалить на себя дополнительное бремя весьма щекотливого свойства».

"Многолетний опыт работы с Таджикистаном или Киргизией указывает на то, что даже относительно небольшие страны в случае попадания в глубокую зависимость от России требуют от разных российских институтов — власти, бизнеса и так далее — несения гораздо больших обязательств. А в случае с Казахстаном — большие расходы неизбежно накладываются на сложности, проблемы самого разного плана. Полагаю, что в Кремле никто всерьез на это не рассчитывает и не заинтересован в такой политике», — подчеркнул он.

На вопрос, как аналитик оценивает переход Казахстана к латинице, который официально стартовал в 2018 году, Грозин ответил, что «события, которые трактуются в антироссийском ключе, едва ли отражают реальное положение российско-казахстанского сотрудничества».

"Даже разговоры о том, что на Каспии появится американская база — это те моменты, которые не являются всерьез определяющими отношения между двумя государствами. По крайней мере, они не слишком раздражают Москву. Гораздо меньше, чем некоторые другие шаги некоторых других государств», — утверждает он.

По словам эксперта, «Казахстан, как независимое государство, которое вынуждено играть на разных внешнеполитических столах, понимает два основополагающих принципа».

"Первый — Казахстан независимое государство и имеет право, как самостоятельный субъект мировой политики, выстраивать любые партнерские отношения.

Второй — те шаги, которые иногда можно оценить как враждебные, или как наносящие некоторый ущерб российским национальным интересам происходят на фоне достаточно высокого уровня многолетних российско-казахстанских отношений, подкрепленных большим количеством формальных и неформальных связей», — подытожил Андрей Грозин.