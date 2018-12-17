Не делать Гюлена «пешкой» в «двуличных играх Трампа» призвал конгрессмен

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Политические диссиденты заслуживают защиты США, считает конгрессмен Билл Пасцрелл, обсуждая сообщение со ссылкой на главу турецкого МИД о готовящейся экстрадиции обвиняемого в попытке госпереворота в Турции Фетхуллы Гюлена.

По словам министра Мевлюта Чавушоглу, которые приводит NBC, на встрече G20 в Аргентине глава США Дональд Трамп сообщил президенту Турции Реджепу Эрдогану о ведущейся работе по экстрадиции проповедника. Издание полагает, что цель выдачи Гюлена — успокоить Турцию в связи с убийством Джамаля Хашогги в Стамбуле.

«Будучи диссидентом, который сталкивается с религиозными гонениями, Гюлен не заслуживает того, чтобы быть пешкой в попытках Трампа покрыть убийство американского жителя для саудовской королевской семьи, — пишет конгрессмен Пасцрелл на странице в соцсети Twitter. — Политические диссиденты заслуживают получать американскую защиту, а не использоваться в двуличных схемах Трампа».

Напомним, Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота. Гюлен, проживающий в США, отверг обвинения в свой адрес, осудив произошедший в июле 2016 года путч.