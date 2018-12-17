Иск Золотова к Навальному суд оставил без движения

Москва, , 12:12 — REGNUM Люблинский суд Москвы принял решение оставить без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который глава Росгвардии Виктор Золотов подал к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что исковое заявление не соответствует 131 и 132 статьям Гражданского процессуального кодекса РФ (по форме и содержанию искового заявления, а также по перечню документов, прилагаемых к иску). Для устранения недостатков суд установил срок до 9 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что директор Росгвардии Виктор Золотов подал против оппозиционного блогера Алексея Навального иск на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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