Понедельник, 17 Декабря 2018 года
13:11:03 МСК

Иск Золотова к Навальному суд оставил без движения

Политика

Для устранения недостатков истцу установлен срок до 9 января 2019 года

Москва, 17 декабря 2018, 12:12 — REGNUM  Люблинский суд Москвы принял решение оставить без движения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который глава Росгвардии Виктор Золотов подал к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что исковое заявление не соответствует 131 и 132 статьям Гражданского процессуального кодекса РФ (по форме и содержанию искового заявления, а также по перечню документов, прилагаемых к иску). Для устранения недостатков суд установил срок до 9 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что директор Росгвардии Виктор Золотов подал против оппозиционного блогера Алексея Навального иск на 1 млн рублей о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте также: Глава Росгвардии подал иск на миллион рублей против Навального

Читайте ранее в этом сюжете: Золотов: Навального нужно проверить на полиграфе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела Алексея Навального
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить