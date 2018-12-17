Авиация США уничтожала более 60 террористов на юге Сомали

Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Авиация США в ходе шести ударов уничтожила 15 и 16 декабря 62 боевиков-исламистов на юге Сомали, сообщает британское агентство Reuters.

По данным Объединённого командования вооружённых сил США в зоне Африки, удары были нанесены в провинции Банадир.

«Объединённое командование вооружённых сил США и наши сомалийские партнеры осуществили эти авиаудары для того, что не дать террористам использовать отдаленные районы в качестве убежища для подготовки, организации, пропаганды и вербовки новых терактов», — отметили американские военные.

Напомним, власти Сомали столкнулись с террористической деятельностью группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая регулярно совершает нападения на сотрудников полиции, военных и мирных жителей страны.