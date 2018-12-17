Политические предпочтения избирателей в Испании смещаются вправо — опрос

Мадрид, , 12:11 — REGNUM Симпатии испанских избирателей смещаются вправо. Если бы выборы в парламент Испании состоялись сейчас, самым большим сюрпризом стал бы успех националистической партии VOX.

Согласно опросу института GAD3, опубликованного газетой ABC 17 декабря, партия VOX получила бы 8,7% голосов, что равно 19 местам в парламенте. Это резко контрастирует с 1,6%, полученными при опросе в сентябре этого года. VOX заняла уверенное пятое место, виртуально «ворвавшись» в парламент.

Правящая Испанская социалистическая рабочая партия теряет 2,8% относительно сентября, набирая в опросе 24,2% голосов (104 места в парламенте). Второе место место досталось левоцентристской партии «Граждане» с 20,7% и 74 местами в парламенте. Это прибавка 0,1% относительно результата сентября.

Третье место заняла консервативная Народная партия с 20,5% потенциальных голосов (89 мест), что на 5,4% меньше сентябрьского результата.

Четвертое место занимает левая партия «Подемос», набравшая 14,2% голосов (38 мест) — это на 1,7% меньше, чем в сентябре.

Результаты этого опроса в целом совпадают с тенденцией, выявленной по итогам выборов 2 декабря в парламент Андалусии. Как сообщало ИА REGNUM, впервые со времен Франсиско Франко в парламент этого региона вошла националистическая партия, получившая 11% голосов и 12 мест в парламенте.

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