Москва, , 12:00 — REGNUM Политики ведущих государств мира не смогут допустить большой войны, народы этих стран не позволят им это сделать, заявил 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Политики в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволит общественное мнение, не позволят народы», — выразил уверенность Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Однако, отметил министр, напряженность в мире «нагнетается беспрецедентная».

Напомним, ранее Лавров заявил, что власти Соединенных Штатов подстегивают опасную военную деятельность у границ Российской Федерации в Европе, в связи с чем безопасность европейцев становится заложницей такой подрывной политики. По его словам, масштабный кризис на Украине стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран.

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