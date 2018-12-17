Понедельник, 17 Декабря 2018 года
13:10:07 МСК

В Латвии заблокировали сайт журналиста и правозащитника Алексеева

Политика

Портал IMHOclub.lv заблокирован службами безопасности

Рига, 17 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  В Латвии остановлена работа портала MHOclub, а на сайте появилось объяснение на трёх языказ о том, что портал заблокирован «в связи с расследованием, начатым полицией безопасности Латвийской Республики».

В конце ноября 2018 года в столице Латвийской республики по подозрению в пособничестве иностранным государствам в «попытках подрыва безопасности Латвии» был арестован журналист и представитель правозащитного движения «Конгресс неграждан» Юрий Алексеев. В Совете Федерации РФ действия латвийской полиции осудили.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич: Задержав журналиста, Латвия встала на путь Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Латвии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить