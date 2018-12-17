В Латвии заблокировали сайт журналиста и правозащитника Алексеева

Рига, , 11:58 — REGNUM В Латвии остановлена работа портала MHOclub, а на сайте появилось объяснение на трёх языказ о том, что портал заблокирован «в связи с расследованием, начатым полицией безопасности Латвийской Республики».

В конце ноября 2018 года в столице Латвийской республики по подозрению в пособничестве иностранным государствам в «попытках подрыва безопасности Латвии» был арестован журналист и представитель правозащитного движения «Конгресс неграждан» Юрий Алексеев. В Совете Федерации РФ действия латвийской полиции осудили.

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