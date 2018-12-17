АЛРОСА будет платить фонду будущих поколений Якутии по 150 млн рублей в год

Якутск, , 11:59 — REGNUM Наблюдательный совет якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА решил увеличить отчисления в фонд будущих поколений Якутии до 150 млн рублей в год. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая с ежегодным посланием Госсобранию региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Говоря о ЧП, случившемся в августе на дамбах Иреляхского месторождения АЛРОСА, глава региона высказал мнение, что эта авария «высветила уязвимость технологических объектов перед стихией».

«Я хотел бы сказать искренние слова благодарности жителям вилюйских улусов, общественникам, экологам — всем неравнодушным якутянам, кто душой воспринял это беду. Хотел бы также отметить открытость, готовность к диалогу и информированию со стороны руководства компании. Благодаря этому, я считаю, удалось снять напряжённость, которая, к сожалению, порой подогревалась в преддверие выборов, — отметил Айсен Николаев, при этом констатировав, что «Ответственность компании, в том числе и моральная, за эту аварию, безусловно, есть. Ее никто не отрицает».

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Деньги, которые будут ежегодно поступать от АЛРОСА в фонд будущих поколений, глава Якутии обещал направлять целевым назначением на обеспечение чистой водой населённых пунктов Вилюйской группы районов республики.

«Поручаю правительству совместно с улусами алмазной провинции в месячный срок доработать, утвердить целевую программу по использованию этих средств и незамедлительно приступить к ее реализации, — распорядился глава региона. — Я сам вырос на берегах Вилюя, и душой понимаю, насколько случившаяся этим летом ситуация заострила вопросы экологии в нашей республике. Понимаю, какое огромное значение имеет состояние окружающей среды не только для здоровья людей и общественного самочувствия, но и в целом для будущего всех жителей Якутии. Именно поэтому первым я подписал стратегический Указ об экологическом благополучии республики».

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Как сообщало ИА REGNUM, отработанная после промывки алмазов вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА прорвалась через заградительные дамбы 19 августа. Сразу после ЧП концентрация взвесей и ионов металлов в воде реки Вилюй, которую люди использовали для питья, были превышены в сотни раз. В ряд населённых пунктов республики осуществлялся подвоз воды силами АЛРОСА, но люди жаловались, что её привозят недостаточно и не везде, где она нужна. К примеру, жителям села Сюльдюкар пришлось месяц пить воду из пересыхавшего ручья, а в некоторых населённых пунктах расстояние до альтернативного источника воды составляло несколько километров, и только некоторые имели возможность её оттуда привозить.

Авария на дамбах АЛРОСА расценивалась следственными органами как преступление в сфере экологии, а факт загрязнения водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что аварии можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы. Росприроднадзор республики собирался взыскать с АЛРОСА 27 млрд рублей ущерба, но федеральное ведомство не подтвердило вину компании, подчеркнув, что главной причиной прорыва дамб стали слишком обильные дожди.