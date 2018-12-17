«Поражение Порошенко» — депутат Рады об избрании главы раскольников

Киев, , 11:57 — REGNUM Избрание представителя организации «Киевский патриархат» Епифания главой раскольничьей Единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) является личным поражением действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский 16 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Новинский считает, что Порошенко хотел видеть главой ЕПУЦ бывшего митрополита УПЦ МП Симеона.

«Кстати, в 2014 году Петр Порошенко уже пытался «пропихнуть» кандидатуру Симеона при избрании нового главы Украинской православной церкви — тогда Порошенко лично просил меня посодействовать данному выбору. Кроме того, Порошенко тщательно скрывает свои договорённости с Фанаром: ведь речь идёт не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского православия Константинополю с параллельным созданием «карманной» церкви, управляемой из администрации президента», — рассказал Новинский.

По мнению политика, вмешательство украинской власти в дела церкви обернулось фарсом.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл «собор», на котором была создана объединённая раскольничья «церковь» вод руководством Константинопольского патриархата.

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Отметим, глава Константинопольского патриархата Варфоломей проигнорировал «собор». Эксперты считают, что причиной такого поступка стало отсутствие на мероприятии минимум десяти епископов канонической Украинской православной церкви.