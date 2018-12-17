Заместитель главы МИД Казахстана посетил Румынию

Бухарест, , 11:55 — REGNUM Казахстан и Румыния планируют расширить сотрудничество в области информационных технологий, инноваций и сельского хозяйства, сообщили 16 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провел ряд встреч в Румынии. Дипломат встретился с заместителем председателя Палаты депутатов парламента Румынии Флорином Иордаке. Стороны выразили заинтересованность в организации визита в Бухарест делегации Мажилиса парламента Казахстана в 2019 году.

Василенко встретился также с министром сельского хозяйства Румынии Петру Даей, который выразил заинтересованность посетить Казахстана во второй половине 2019 года.

В ходе визита также обсуждалось развитие регионального сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября государственный секретарь министерства энергетики Румынии Роберт Тудораке заявил, что правительство Румынии и группа KMG International (Казахстан) планируют создать совместный инвестиционный фонд.

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