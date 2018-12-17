Конгрессмен — Трампу: «Я жестко голосую против вашей дурацкой стены»

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Позиция президента США Дональда Трампа по мигрантам отвращает от него даже политиков из Республиканской партии, считает конгрессмен-демократ Тед Лью. На своей странице в твиттере Лью комментирует сообщение The New York Times о том, что советник Трампа Стефен Миллер заявил о решительном настрое президента, который готов на всё, чтобы построить пограничную стену, включая — «абсолютно» — остановку работы правительства:

«Уважаемые Дональд Трамп и Стефан Миллер, — пишет конгрессмен, — многие республиканские сотрудники «потеряны» из-за вашей ненавистнической политики. Я жестко голосую против вашей дурацкой стены. Удачи вам в попытке заполучить конгрессменов-республиканцев, которые до января остаются под контролем, чтобы принять бюджет с вашей постылой стеной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике из-за намерения построить стену на границе с Мексикой. По имеющейся у СМИ информации, администрация США и ряд федеральных ведомств уже ведут подготовку к приостановке работы правительства.