РФ и США поддерживают контакты между спецслужбами — Лавров

Москва, , 11:44 — REGNUM Российская Федерация и Соединенные Штаты поддерживают контакты по линии спецслужб, заявил 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, Россия не отказывалась от профессионального диалога с США в тех областях, в которых «партнеры готовы равноправно и честно рассматривать существующие общие угрозы и проблемы».

«Так, осуществляются контакты между нашими спецслужбами», — заявил Лавров.

Напомним, с аналогичным заявлением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в конце 2017 года, отметив, что предотвращение теракта, который террористы планировали провести в Санкт-Петербурге, — это пример реального взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Тогда министр заявил, что диалог с администрацией США идет по каналам различных ведомств, «в том числе между спецслужбами».

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