Барвиха против правительства Подмосковья: «Где деньги?»

Звенигород, Московская область, , 11:43 — REGNUM Подмосковное сельское поселение Барвиха, расположенное в Одинцовском районе, будет защищаться в суде от объединения в городской округ Одинцово. Об этом 16 декабря на митинге в Звенигороде заявил один выступавших, представленный главой сельского поселения Барвихинское Сергеем Теняевым. Трансляцию митинга вёл канал «Другое мнение» на YouTube.

«Все депутаты Барвихи выступили против округа. Вопреки мнению населения, мнению депутатов, Одинцовский районный совет дал согласие на объединение в округ и направил инициативу в облдуму. Мы это решение оспариваем в суде. 12 декабря подали исковое заявление», — сказал выступающий.

Он обратил внимание на то, как в районе проводилась агитация за округ:

«У них был один аргумент: забрать деньги у Успенского, у Барвихи, и направить их на решение проблем Одинцово, Кубинки. Встаёт вопрос: а что до этого делали власти, районные и областные, почему Кубинке не помогали? Мы из своего бюджета по 300 миллионов передавали в бюджет Московской области. И где эти деньги? Вот также с нами будет и в округе».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Московской области проводят административную реформу, укрупняя территории. В городской округ Одинцово планируется объединить, помимо райцентра, поселения Одинцовского района, а также исторический город Звенигород.

Напомним, митинг в Звенигороде получился массовым. По данным местного СМИ, его посетили не менее 500 человек.

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