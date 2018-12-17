В Китае дали ответ на вопрос: «Что делает реформы открытости успешными?»

Пекин, , 11:37 — REGNUM Книга с обоснованием и опытом успеха реформы открытости в Китае была опубликована Народным издательством в честь 40-летия реформ, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Книга получила название «Что делает реформы открытости в успешными?». В книге представлены достижения реформаторской инициативы, выдвинутой в 1978 году и реализуемой неуклонно руководством Компартии Китая. Кроме того, в книге подведены некоторые промежуточные итоги реформ, а также обобщен, полученный Китаем.

Напомним, что в 2018 году Китай отмечает 40-летия начала реформ открытости. Новый политически и экономический курс, выдвинутый Дэн Сяопином, подразумевает плавный переход к рыночной экономике при построении «социализма с китайской спецификой» основанном в существенной степени на конфуцианской этике. В связи с годовщиной председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на специальной конференции.

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