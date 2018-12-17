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Сложную ситуацию на границе США Трамп лишь ухудшает — конгрессмен

Политика

«И вот почему...»

Вашингтон, 17 декабря 2018, 11:35 — REGNUM  Дональд Трамп не способен справиться с уже ставшей хаотичной ситуацией на американской границе, более того — он делает только хуже, убежден конгрессмен Марк Визи. На своей странице в твиттере конгрессмен объясняет причины этой, по его мнению, неспособности:

«1. Трамп сократил законные программы предоставления убежища [мигрантам] из Центральной Америки в США, ограничив возможности семей мигрантов проходить через легальные каналы.

2. Для семей, пересекающих законные порты въезда, эта администрация не обеспечивает адекватного внимания и юридической поддержки».

По словам Визи, многие мигранты пытаются въехать в страну законным путем и получают отказ, однако администрация президента продолжает накалять обстановку, «в том числе применяя слезоточивый газ против мигрантов, пытающихся пройти через легальные порты входа».

Как сообщало ИА REGNUM, попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году. Большинство их них погибли от жары, 50 человек утонули при попытке переплыть реки на границе между США и Мексикой.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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