«Минус 150 тысяч рублей»: в Югре митингуют чиновники

Сургут, Югра, , 11:49 — REGNUM Согласованный массовый пикет «За достойную зарплату» прошёл в Сургуте 16 декабря 2018 года. Протестовать вышли чиновники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Государственные служащие выступили против «совершенствования системы оплаты труда», которая пока существует в проекте постановления правительства Югры «О внесении изменений в постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 3 ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Чиновникам, увеличив оклад, урезают привычные бонусы, «тринадцатую премию» и разного вида субсидии. Согласно проекту постановления, произойдёт исключение премиальных выплат по итогам работы за квартал, год, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Кроме того, размер единовременной выплаты молодым специалистам сокращается с двух месячных фондов оплаты труда до двух должностных окладов.

Премия к праздникам, в том числе профессиональным, таким как «День бухгалтера» или «День юриста», не сможет превышать 10 тыс. рублей. Предельный уровень зарплаты руководителей устанавливается в кратности 1 к 6 среднемесячной заработной платы обычных работников учреждения, тогда как ранее было 1 к 8.

«Слуги государевы» опасаются, что потеряют с 2019 года в деньгах около 20%. Ранее премиальные составляли от 50−70% к окладу. Некоторые подсчитали, что с внедрением новой системы оплаты труда теряют по 150 тысяч рублей в год.

В муниципальных и государственных учреждениях Югры работают 130 тыс. человек. В Сургуте митинговали 40 человек. В основном на улицу вышли представители младшего и среднего чиновничества.