Узбекистан рассказал в Вашингтоне о своих транспортных планах

Ташкент, , 11:01 — REGNUM Узбекистан провел в Вашингтоне презентацию транспортной и коммуникационной стратегии республики в рамках реализации инфраструктурных проектов в странах Туркестана, сообщает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что в декабре 2017 года по инициативе президента Шавката Мирзиёева была принята комплексная пятилетняя программа по улучшению транспортной инфраструктуры Узбекистана и диверсификации внешнеторговых маршрутов.

«Документ предусматривает практическую реализацию нескольких международных транспортных коридоров, включая такие, как Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман, Узбекистан — Киргизия — Китай и трансафганский маршрут, который открывает доступ к морским портам Ирана (Бандар-Аббас и Чахбахар) и Пакистана (Гвадар и Карачи)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2017 года, на границе с Туркменией, открыты железнодорожные и автомобильные мосты через Амударью, что позволяет более чем в два раза увеличить объем грузоперевозок.

«Кроме того, данный проект расширяет возможности продвижения идеи создания сквозной транспортно-коммуникационной магистрали по маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Южный Кавказ с доступом к черноморским портам Турции, Румынии и других государств», отмечает МИД.

Также, после 20 лет переговоров достигнут значительный прогресс в строительстве железной дороги, соединяющей Китай и Туркестан через Киргизию.

В результате реализации проектов, отмечается в сообщении, длина альтернативного сухопутного коридора в направлении Китай — Киргизия — Узбекистан — Афганистан — Иран (3500 км) будет в 4 раза короче существующего морского пути между Китаем и Ираном (13 800 км)».

В ходе презентации отдельное внимание было уделено проекту соглашения о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Герат, «обеспечение эффективного функционирования этой железной дороги будет способствовать успешной интеграции стран Туркестана и Афганистана в международные системы транспорта и торговли».

«В целом практическая реализация упомянутых инициатив превратит Туркестан не только в международный транзитный узел, но и ключевое звено в трансконтинентальном экономическом пространстве между Южной Азией, АТР, СНГ, Европой и Ближним Востоком», — говорится в сообщении.