Центр польской культуры в Приднестровье переехал в Тирасполь

Тирасполь, , 10:57 — REGNUM Общество польской культуры «Ясна Гура» (Jasna Góra) в минувшие выходные открыло центр в Тирасполе, столице Приднестровской Молдавской Республики, сообщают «Новости Приднестровья». В церемонии приняли участие министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, государственный секретарь канцелярии президента Польши Блажей Спыхальский и посол Польши в Молдавии Бартоломей Зданюк.

Перед этим они посетили воскресную мессу в костеле Святой Троицы, расположенном поблизости от новооткрытого центра польской культуры. «Общество «Ясна Гура» занимается гуманитарными, образовательными, социальными проектами, — заявил Игнатьев. — В Приднестровье проживают представители многих национальностей. Это часть нашего мультикультурного общества и нашей самобытности. Поэтому мы, конечно, поддерживаем развитие польских языка и культуры. Мы видим поддержку со стороны посольства Польши и польских властей. Мы будем и далее развивать это взаимодействие. Некоторые совместные приднестровско-польские проекты уже реализуются, причем не только в Тирасполе, но и в селе Рашково и других населенных пунктах. Будем надеяться, что они получат поддержку польской стороны. Планы очень серьезные».

По словам Зданюка, «посольство Польши в Кишиневе реализует ряд проектов на всей территории, на которую распространяется его деятельность, включая и Приднестровье. Внедряем программы развития. Особенно в северной части — в селе Рашково. За польские деньги был отремонтирован Дом культуры. Сейчас ремонтируется там местное медучреждение, которое обеспечивает услугами современного уровня порядка пяти тысяч человек. Такой же центр ремонтируется и в селе Жура». Члены польской делегации вручили руководителю общества «Ясна Гура» Наталье Синявской, среди них был и портрет папы Иоанна Павла II.

Напомним, что в ПМР поляки в основном проживают в Каменском районе на севере республики. Символом их присутствия является село Рашково, старейшее поселение в Приднестровье. Со второй половины XVI века оно входило в состав Речи Посполитой, тогда Рашково являлся городом Рашковым. Известный польский писатель Генрик Сенкевич описал Рашков в популярном историческом романе «Пан Володыевский», назвав его местом, которое находилось «на краю света», а вокруг него, в скалистых склонах на берегу Днестра, чернело множество пещер.