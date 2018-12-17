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Россия успешно применяла комплекс «Искандер-М» в Сирии — Борисов

Политика

Москва проанализировала применение боевой техники на территории Сирии

Москва, 17 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  Россия в ходе боевых действий против террористов в Сирии успешно применяла ракетный комплекс «Искандер-М», а также системы «Торнадо-Г» и «Смерч», которые подтвердили свою эффективность, заявил 17 декабря журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, Москва проанализировала применение боевой техники на территории Сирии, после чего все выявленные недостатки были устранены. Вместе с тем были намечены направления по повышению эффективности вооружения РФ, добавил Борисов.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны РФ приняло на вооружение привязные аэростаты АКВ-05, которые ранее испытывали в Сирии в составе систем охраны военных объектов. Аэростаты с системами видеонаблюдения и тепловизорами обеспечивают контроль за местностью в радиусе до 10 км.

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Военно-промышленный комплекс
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