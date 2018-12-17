Путин: Подводный флот обеспечивает глобальный паритет

Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей с юбилеем атомного подводного флота. Отечественному атомному подводному флоту исполняется 60 лет, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме подчеркивается, что «создание в России первой атомной подводной лодки «К-3» стало настоящим прорывом в науке и началом новой эпохи в истории Военно-морского флота (ВМФ) и кораблестроения».

«Нынешнее поколение российских кораблестроителей модернизирует и строит современные надводные и подводные боевые корабли, в том числе стратегические атомоходы.

«Современные атомные подводные лодки надёжно защищают морские рубежи России и вносят весомый вклад в обеспечение глобального паритета», — подчеркнул глава государства и пожелал кораблестроителям успехов и всего самого доброго.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 декабря исполняется 60 лет атомному подводному флоту России. Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил, что традиции подводного кораблестроения позволяют строить атомные подводные лодки 4-го поколения и вести работу по созданию лодок 5-го поколения.

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