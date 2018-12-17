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Талибы* вновь ведут переговоры США

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 17 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ведут очередные переговоры с Соединенными Штатами, сообщает 17 декабря Associated Press.

На этот раз саммит проходит в Объединенных Арабских Эмиратах при участии Саудовской Аравии и Пакистана. Цель — попытка мирного урегулирования внутреннего конфликта в Афганистане.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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