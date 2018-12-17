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Названа возможная дата визита премьер-министра Японии в Россию

Политика

Синдзо Абэ намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

Токио, 17 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Россию 21 января следующего года, сообщает 17 декабря Sankei Shimbun.

По данным издания, Абэ намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сейчас стороны согласовывают эту дату.

Напомним, ранее Владимир Путин и Синдзо Абэ в Сингапуре договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года.

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В свою очередь в Японии заявили, что Токио будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами. Речь идет об островах Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

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Российско-японские отношения
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