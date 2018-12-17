Верховный Суд Пакистана запретил госслужащим иметь двойное гражданство

Исламабад, , 10:57 — REGNUM Верховный Суд Пакистана своим постановлением запретил всем государственным служащим иметь двойное гражданство.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, таким образом, Суд поставил точку в длительном споре о праве чиновников на иное гражданство. Решение, вынесенное Судом во главе с председателем Сакибом Нисаром предельно жёстко ограничивает «свободу манёвра» для всех слуг народа. Требование составить списки лиц с двойным гражданством было направлено в парламент, федеральное и провинциальные правительства.

Борьба с непрозрачностью госуправления, симптомом которого является наличие у некоторых чиновников двойного гражданства, стала одним из предвыборных обещаний премьер-министра страны Имрана Хана и новым орудием политической борьбы.