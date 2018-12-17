Премьер-министр Пакистана пригрозил министрам увольнением за прогулы

Исламабад, , 19:38 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на мероприятии в честь завершения первых 100 дней у власти, выразил свои ожидания от правительства страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан потребовал от министров «не отлынивать от работы и трудиться с утра до вечера с понедельника по пятницу». Отметив, что он знает «кто работает, а кто нет», пакистанский премьер пригрозил всем нерадивым министрам увольнением. «Не удивляйтесь, если ваше место займут», — заявил Имран Хан. По мнению главы правительства, все чиновники должны либо работать, либо «паковать вещи и отправляться домой».

Ранее Имран Хан выразил удовлетворённость работой правительства, развеяв слухи о желании совершить несколько серьёзных перестановок в Кабинете.