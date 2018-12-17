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В Пакистане разрешили владение автоматическим оружием

Политика

Решение правительства открывает новые возможности для рынка стрелкового оружия

Исламабад, 17 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Правительство Пакистана выпустило специальное уведомление, разрешающее выдачу лицензий на покупку автоматического стрелкового оружия.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, решение пакистанского правительства означает, что каждый желающий, пройдя необходимые процедуры, сможет обзавестись автоматом или автоматической винтовкой.

Снятие запрета на владение автоматическим стрелковым оружием, введённого 28 декабря 2017 года, представляет новые возможности для рынка в Пакистане, значительная часть которого находится «в чёрной зоне» контрабанды и кустарного производства.

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Зарубежная хроника
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