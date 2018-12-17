Новая «церковь» для Украины: что это было? зачем это было?

Андрей Стеценко, , 10:55 — REGNUM

15 декабря в Киеве состоялось религиозное событие года — так называемый «объединительный собор», итогом которого стало образование ПЦУ — Православной церкви Украины. «Так называемый», поскольку своей изначальной задачи — объединения православных Украины — он не выполнил. Скорее наоборот, собор ещё более углубил раскол и отчуждение между группами верующих. Тем не менее де-юре начиная с 15 декабря формат церковного конфликта на Украине изменился. Более не существует двух раскольничьих структур — «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной церкви». Вместо них появились раскольники, признанные Константинопольским патриархатом. Православные церкви демонстративно проигнорировали «собор», не прислав положенных по такому случаю приветственных писем. Самим раскольникам и официальному Киеву, кажется, признания Варфоломея вполне достаточно. Пресловутого томоса ПЦУ пока ещё не получила (по имеющейся информации, это должно произойти 6 января 2019 года). Однако после «собора» вряд ли стоит сомневаться, что ПЦУ документ получит. Тем не менее мероприятие вышло не таким уж однозначным.

Хроника

Ещё накануне «собора» произошло довольно знаковое событие, ясно демонстрирующее, что к собственно вере ПЦУ имеет отношение весьма отдалённое. 13 декабря состоялась встреча «патриарха» раскольников Филарета с экс-директором ЦРУ Джеком Девайном. Последний получил от Филарета награду с формулировкой — «за помощь в создании ПЦУ».

Также до «собора» сторонники автокефалии сделали несколько неуспешных попыток шантажировать Варфоломея, выдвигая условия в самый последний момент.

Пока Филарет награждал экс-директора ЦРУ, стало известно, что влиятельный автокефалист, митрополит Черкасский и Каневский канонической УПЦ Софроний заявляет о ненужности такой автокефалии:

«Если настоящей независимости не будет, то Украинской церкви не нужно никакого Томоса из рук Константинополя».

Такое резкое заявление было вызвано обсуждением устава новой церкви, появившимся в СМИ незадолго до «собора». Иных этот устав смутил, а кое-кого даже возмутил: каноническая УПЦ, считающаяся автономной частью РПЦ, явно имеет больше прав, чем якобы «самостоятельная» ПЦУ. Скажем, на территории Украины сейчас нет ставропигиальных приходов, управляемых РПЦ напрямую, тогда как «автокефалия» от Варфоломея такое предусматривает. ПЦУ не сможет самостоятельно варить миро и менять свой устав — для этого придётся получать одобрение Константинополя. Также, судя по всему, в Киеве сильно напряглись необходимостью ежегодного переизбрания 9 из 12 членов Синода ПЦУ.

Ещё одной претензией автокефалистского крыла в УПЦ стала кандидатура митрополита. До «собора» Филарет чуть ли не ежедневно менял свою позицию: то он будет выдвигаться, то не будет, то он и без того патриарх на веки вечные. Лишь в первой половине декабря стало известно, что Филарет всё же уступил увещеваниям и отказался выдвигаться сам. Однако выставил своего протеже — Епифания. Последний вот уже пять лет считается «патриаршим наместником» (т.е. должен был бы заменить Филарета в случае смерти или серьёзной болезни). В результате же именно Епифаний был избран митрополитом ПЦУ.

Известно, что президент Украины Пётр Порошенко выступал за другой вариант и настойчиво пытался склонить к нему Филарета: сделать митрополитом винницкого епископа канонической УПЦ Симеона — одного из трех архиереев УПЦ, которые в ноябре всё-так пошли на встречу с Порошенко в Украинский дом. На такие условия будто бы были согласны и автокефалисты УПЦ, а также якобы сам Варфоломей, желавший видеть во главе своей новой дочерней церкви признанного иерарха.

Однако с этим решительно не соглашался сам Филарет:

«Киевский патриархат является наибольшей церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам — ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отвергнем всё».

Причём препирательства продолжались даже в день «собора» — начало мероприятия пришлось в экстренном порядке перенести с 10 утра на 13:00: команда Порошенко в срочно пыталась обеспечить пристойную явку делегатов от УПЦ. По слухам, некоторых из них приходилось в прямом смысле слова тащить силой и под конвоем. Случались и откровенно детективные истории, скажем, народным депутатам Вадиму Новинскому и Андрею Деркачу пришлось в буквальном смысле слова «похитить» митрополита УПЦ Могилёв-Подольского и Шаргородского Агапита, которого привезли в Киев специально для участия в соборе. Позже Агапит через пресс-службу УПЦ и на камеру подтвердил, что в Киев его заманили обманом, а участвовала в этом Служба безопасности Украины:

«Я позвонил митрополиту Симеону, он подтвердил, что хочет поговорить. Тогда мы вместе с человеком с СБУ приехали в Киев. Но возможности переговорить с митрополитом Симеоном у меня не было».

Не было, потому что священника, словно заложника, поселили в отеле и предложили сначала пообщаться с руководством СБУ. Однако Агапит догадался попросить о помощи, и его умыкнули прямо из-под носа СБУ.

«По дороге я давал интервью и говорил, что я на собор объединительный не собираюсь, поскольку на это не было благословения Предстоятеля нашей Церкви, и наша Церковь не участвует в этом соборе».

Обманом и силой в Киев привезли не только Агапита.

«В центре Киева огромное количество автобусов с региональной регистрацией: со всей страны свозят «сторонников томоса». Это потом, по майдан-тв, многие увидят красивую картинку, как собор вышли поддержать свободные «киевляне», которых принудительно завезли со всей страны», — комментировал ситуацию общественный деятель Александр Скубченко.

По другим свидетельствам, в подвозе «толп верующих» участвовала также «Укрзализниця».

Политолог Дмитрий Корнейчук по этому поводу едко заметил, что Порошенко, видимо, перепутал объединительный церковный Собор со съездом «Оппоблока» — «и был официально избран главой «Оппоблока» и выдвинут от него кандидатом в президенты» (намёк на то, что экс-регионалы в 2014 и в 2014 гг. тоже использовали государственную «Укрзализныцю» для масштабного подвоза в Киев своих сторонников на антимайданы).

Казус митрополита

Ситуация напоминала молчаливую борьбу за одеяло, но победителем в этой борьбе вышел всё-таки Филарет. Хотя команде президента и удалось сагитировать в свою пользу всех делегатов УАПЦ и многих делегатов «Киевского патриархата», Симеон всё-таки недобрал голосов и станет теперь только одним из трех постоянных членов Синода (два других — Филарет и глава УАПЦ Макарий).

Любопытно, что для канонической УПЦ как раз такие итоги голосования можно назвать удачными. Экс-епископ УПЦ во главе ПЦУ явно способствовал бы переходу в раскол и других иерархов — а за ними и паствы. Ведь в итоге на собор рискнули открыто прибыть только два архиерея от УПЦ (Симеон и Александр Драбинко).

«К УПЦ они больше не имеют никакого отношения. Мы констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим в поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся», — прокомментировал этот вопрос архиепископ Нежинский и Прилукский Климент журналисту издания «Страна.ua».

Под вопросом остаётся судьба не то 10, не то 15 иерархов УПЦ, голоса которых якобы удалось получить команде Порошенко в поддержку Симеона. И которые, опять же якобы, также голосовали на «соборе» через письменные свидетельства. Если допустить, что они реально существуют, что это не пиар и не провокация Порошенко, то, в случае избрания Симеона митрополитом ПЦУ, мы наверняка бы увидели их переход в новую раскольничью церковь в ближайшее время. А это, в свою очередь, стало бы постоянным соблазном и для других. По счастью гордыня Филарета избавила УПЦ от этого соблазна.

«Неплохой процент… У Христа из 12 учеников был один Иуда. А тут на такое огромное количество архиереев всего два участника [от канонической УПЦ — Ред]», — прокомментировали читатели Facebook запись митрополита Обуховского Ионы, в которой он сообщил о присутствии на «соборе» Драбинко и Симеона.

Минус Винницкий собор

Порошенко прекрасно понимал: выберут его протеже главой церкви или нет, Симеон всё равно перестанет быть винницким епископом УПЦ. А значит, придётся смириться с потерей Винницкого собора. А ведь президент Украины лично долгие годы был крупнейшим спонсором Винницкой епархии. Порошенко и Симеон с этим не смирились и решили уйти, как Остап Бендер от мадам Грицацуевой: не прощаясь, но с сувенирами. Вот как описывает это «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники:

«13 декабря в кафедральном соборе состоялось собрание общины, которое приняло решение перейти в единую поместную церковь. Костяк общины (необходимая для легитимности собрания десятка) был сформирован из лично преданных Симеону прихожан. При этом объявление о собрании на службах не оглашалось. Поэтому о нем не знало подавляющее большинство прихожан. В настоящее время собор открыт для посещения и молитв, но входы и выходы из него контролируют люди спортивной наружности. У них же находятся ключи от собора и ворот. Одновременно руководитель священников Винницкого района (благочинный) Дорофей [ещё один сторонник Симеона в Виннице — Ред.] призывает свой клир на всенощное бдение в кафедральный собор. По информации «Страны», на самом деле стоит задача создать большинство на завтрашней [т.е. 16 декабря — Ред] службе, когда на нее придут возмущенные постоянные прихожане из числа горожан. Таким образом сторонники Симеона смогут перевести храм в новосозданную церковь».

Сценарий не нов и ранее уже неоднократно применялся во время захватов храмов УПЦ. Однако впервые этому покровительствует лично президент Украины.

При этом на официальном сайте Винницкой епархии появилось официальное опровержение этой информации:

«Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине собора и сейчас остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса «Муры», в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения, являются собственностью государства Украина и находятся под ее охраной», — так там объяснили охрану собора.

В остальном же информацию назвали фейком, тиражируемым российскими СМИ.

Однако первоисточником информации был украинский ресурс «Союз православных журналистов». Причём нет оснований не доверять их словам, поскольку это издание в целом объективно освещает церковную жизнь на Украине. Не говоря уж о том, что за свою деятельность оно уже становилось объектом преследования одной из лояльных власти погромных радикальных группировок — С14.

Кроме того, косвенно в пользу версии с захватом высказывается и политолог Андрей Золотарёв:

«Ни для кого не секрет, что семья Порошенко долгое была одним из спонсоров Винницкой епархии УПЦ. В результате сложились давние и прочные отношения. У Порошенко доминирует принцип персональной кадровой комфортности», — цитирует его слова «Вести-Украина».

И это действительно так. По такому же принципу Порошенко, когда стал президентом, забрал мэра Винницы Владимира Гройсмана в Киев — там он вначале стал спикером парламента, а затем и главой правительства. Поэтому для него было бы логично попытаться забрать и собор в Виннице — если уж подконтрольная ему СБУ не останавливается перед похищением митрополитов.

По состоянию на утро 17 декабря никакой новой проясняющей информации о дальнейшей судьбе храма не появилось.

Пресс-конференция

Логично, что Порошенко не упустил возможности громко попиариться на «соборе». Правда, сделал он это уже на следующий день, в воскресенье, 16 декабря, собрав большую пресс-конференцию.

К слову, это последняя пресс-конференция Порошенко в этом году и обычно такое мероприятие делают итоговым. Однако итоги 2018 года явно неутешительны, поэтому темой общения президента с прессой было практически исключительно создание ПЦУ. Хотя социологи периодически напоминают: тема автокефальной церкви хотя и значится в перечне того, что волнует украинцев, но на первых местах совсем иные интересы: окончание войны, экономика и коммунальные услуги, пенсионная и медицинская реформы. В начале пресс-конференции организаторы отдельно это подчеркнули, попросив журналистов задавать вопросы только на церковную тематику.

«Создание единой церкви — это очень непростой процесс. С одной стороны, нужна была последовательная и решительная позиция его Всесвятости Вселенского патриарха. Я думаю, что все видели, под каким давлением находились и Вселенский патриарх, и патриархат. Давлением, которое было организовано Москвой, Кремлем. Вторая позиция — важно было обеспечить и иметь позицию мирового православия. И третье — нужно было, чтобы украинские церкви договорились, несмотря на провокации России, и договорились в условиях, когда они 27 лет не садились за один стол. Полностью не общались. И они не просто сели за один стол. Они согласовали статут, согласовали процедуру избрания предстоятеля, согласовали все детали. И это согласование полностью соответствует канонам», — объяснял прессе глава Украины.

Оценки и прогнозы

Одним из первых (помимо собственно УПЦ) на неканоничость киевского «собора» указал болгарский Видинский Даниил (Болгарская православная церковь). По его мнению, Варфоломей не дал ПЦУ автокефалию, а распространил юрисдикцию Константинопольского патриархата на территорию Украины, а это нарушает каноническое право церкви, установленное ещё более тысячи лет назад.

«Патриарх Варфоломей возглавлял Константинопольский Патриархат с 1991 года, он всегда признавал, что Украинская Православная Церковь находится под юрисдикцией Московского Патриархата. Теперь он вдруг заявляет, что киевскому епископству никогда не была предоставлена полная юрисдикция Московского Патриархата», — приводит его слова официальный сайт БПЦ.

Известный композитор и музыкант Владимир Быстряков напомнил изданию «Главновости» события столетней давности:

«Ровно 100 лет тому назад тогдашний гетман Павло Скоропадский объявил о создании украинской автокефальной церкви [нынешней УАПЦ — Ред.], после чего ему оставалось гетманствовать ровно 1 месяц и 2 дня. [На самом деле даже меньше — Ред.] Вам это ничего не напоминает?» (В марте 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы — ред.)

Экс-лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош предсказуемо воспринял создание ПЦУ с большим энтузиазмом (хотя сам — греко-католик):

«Так называемая УПЦ — не церковь. Это эфэсбэшная резидентура… Поэтому, по убеждению законодателя и советника гаранта конституции Украины, «охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, — дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов из Украины!» — призывает радикал.

В целом это заявление Яроша — концентрированная ст. 161 КК Украины («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти»), но, конечно же, призыв снова останется без должной правовой оценки.

Главред издания «Страна.ua» Игорь Гужва в некотором смысле опередил Яроша.

«Накануне сегодняшнего события и с учётом постоянных рассказов со всех сторон о грядущих провокациях и столкновениях на религиозной почве хотел бы сразу прояснить несколько моментов. Чтоб потом, если таковые провокации (не дай Бог) начнутся, не было лишних споров на тему «а кто первым начал», — написал он утром 15 декабря в Facebook.

«Само по себе появление этой новой церкви не может привести к религиозному конфликту. К нему может привести только, если эту конфессию начнут атаковать, либо эта конфессия начнет агрессивные действия против других конфессий. Сегодня нет сил, которые бы могли атаковать новую церковь, в силу того, что она пользуется полной поддержкой властей, а также парамилитарных формирований. В то же время новая церковь, а также поддерживающие ее власти, не скрывают своих агрессивных намерений в отношении другой конфессии — Украинской православной церкви».

Вечером 16 декабря СМИ сообщили, что новую Православную церковь Украины и ее главу Епифания впервые в истории вспомнили во время службы Вселенского патриархата в Стамбуле. Сам же Епифаний во время первой службы в качестве предстоятеля церкви (в Михайловском соборе Киева) помянул всех предстоятелей церквей, кроме главы РПЦ патриарха Кирилла.

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