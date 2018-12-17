Пакистан получил миллиард долларов кредита от Саудовской Аравии

Исламабад, , 11:53 — REGNUM Министерство финансов Пакистана сообщило о том, что долгожданный второй транш кредита от Саудовской Аравии в размере миллиарда долларов был получен.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, миллиард, полученный из Эр-Рияда стал вторым переводом из суммы в 3 миллиарда долларов, которую Саудовская Аравия обещала выделить Пакистану для спасения страны от кризиса платежного баланса. Несмотря на воодушевление, вызванное увеличением валютных резервов Исламабада до 7,2 миллиардов долларов, этого не достаточно для покрытия трёх месяцев импорта. Более того, ситуация не улучшится даже после третьего транша: 8,2 миллиардов долларов все равно будет мало для международно признанного резерва.

Соглашение о выделении кредита для Пакистана было подписано во время визита премьер-министра Имрана Хана в ноябре. Также Эр-Рияд обещал выделить 3 миллиарда кредита для закупки нефти в Саудовской Аравии в рассрочку.