Премьер Пакистана: мы не будем свободными, если продолжим побираться

Исламабад, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на «Пакистанском экономическом форуме» в Исламабаде, подчеркнул важность развития частного предпринимательства в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Samaa TV, пакистанский премьер заявил, что процветание страны невозможно без «создания богатства», то есть предпринимательства. По словам Имрана Хана, если условия для ведения бизнеса в стране не будут созданы, она никогда не сможет выбраться из «трясины долгов». По меткому выражению премьера, «мы никогда не станем свободными, если продолжим побираться». Для этого, по мнению премьера, нужно изменить господствующий в стране подход, гласящий, что «делать деньги — грешно».

Ранее пакистанское правительство завершило очередной раунд переговоров с делегацией МВФ о предоставлении кредита. Кроме того, страна ожидает новый транш от Саудовской Аравии, обещавшей выделить, в общей сложности, 6 миллиардов долларов кредита для Исламабада.

По недавнему сообщению министра финансов Пакистана Асада Умара, около 10% внешнего долга страны принадлежат Китаю.