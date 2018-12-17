Эр-Рияд обвинил США в подрыве своего суверенитета

Эр-Рияд, , 10:16 — REGNUM МИД Саудовской Аравии подверг критике резолюцию Сената США, возлагающую ответственность на убийство американского журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца королевства Мохаммеда бин Салмана, сообщает 17 декабря Al Jazeera.

По мнению Эр-Рияда, подобный документ есть вопиющее вмешательство в дела Саудовской Аравии, подрывающее ее региональное и международное влияние.

«Саудовская Аравия категорически отвергает вмешательство во внутренние дела королевства, любые обвинения в любой форме, которые подрывают суверенитет или уменьшают его статус», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит американский журналист Джамаль Хашогги, данный акт вызвал возмущение мирового сообщества. Обвинения пали на наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

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