Хакасия: прокуратура потребовала приостановить работу перинатального центра

Абакан, , 10:07 — REGNUM В музейно-культурном и перинатальном центрах Хакасии обнаружены многочисленные нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики, обнародовав информацию о соответствующем поступившем представлении прокуратуры.

По данным новых властей Хакасии, в музее зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности, а перинатальный центр до сих пор имеет строительные недоделки. Одно из требований прокуратуры — приостановка работы указанных объектов до устранения всех нарушений.

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил главам минстроя и минимущества республики проработать «механизмы положительного решения вопроса»:

«Перинатальный центр — это ключевой социальный объект, и мы не можем допустить, чтобы его закрыли даже на время».

Министры подчеркнули, что часть нарушений можно ликвидировать в рабочем порядке, оставшиеся претензии правительство готово оспорить в суде.

Резюмируя, Коновалов заявил, что его команда «ещё не раз столкнётся с проблемными результатами работы предыдущего руководства».

Напомним, строительство музейно-культурного центра было завершено в 2016 году, перинатального центра — в 2017-м.

Общая мощность перинатального центра, строительство которого стартовало в 2014 году, составляет 150 коек, в том числе 105 акушерских и 45 коек патологии новорождённых и недоношенных детей. Общая площадь центра — более 43 тысяч квадратных метров. Строительство обошлось в 3,6 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из бюджета Хакасии.

Что касается музейно-культурного центра, с идеей его строительства прежний глава Хакасии Виктор Зимин обратился к президенту РФ Владимиру Путину в 2011 году. Стоимость работ составила около 1,5 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года второй тур выборов главы Хакасии выиграл коммунист Валентин Коновалов. До него Хакасией почти 10 лет руководил единоросс Виктор Зимин.

Читайте также: Коммунисты были не готовы взять власть в Хакасии — политолог