Премьер Индии Моди: оппозиция и коммунисты являют собой пример коррупции

Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM «Сейчас в штате Керала две формы власти. Однако эти модели, модель партии Индийский Национальный Конгресс и Коммунистической партии Индии, не способны к управлению и погрязли в коррупции», — заявил на выступлении перед рабочими штата премьер-министр страны Нарендра Моди.

Политик также обратился к членам партии Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) и призвал их не предпринимать крайние меры в решении различных вопросов, несмотря на недавнее поражение правящей партии на выборах в ассамблею штата.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр страны также обвинил правительство штата в игнорировании принципов демократии и притеснении партии БДП в регионе.

Он отметил, что правительство не способно справиться со своими обязанностями и является примером коррупции в стране.