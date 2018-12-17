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Премьер Индии Моди: оппозиция и коммунисты являют собой пример коррупции

Политика

Во время выступления в Керале премьер-министр Индии обвинил ИНК и коммунистов страны в неэффективности и коррупционности

Нью-Дели, 17 декабря 2018, 12:24 — REGNUM  «Сейчас в штате Керала две формы власти. Однако эти модели, модель партии Индийский Национальный Конгресс и Коммунистической партии Индии, не способны к управлению и погрязли в коррупции», — заявил на выступлении перед рабочими штата премьер-министр страны Нарендра Моди.

Политик также обратился к членам партии Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) и призвал их не предпринимать крайние меры в решении различных вопросов, несмотря на недавнее поражение правящей партии на выборах в ассамблею штата.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр страны также обвинил правительство штата в игнорировании принципов демократии и притеснении партии БДП в регионе.

Он отметил, что правительство не способно справиться со своими обязанностями и является примером коррупции в стране.

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Зарубежная хроника
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