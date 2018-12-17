Студенты и правительство Колумбии достигли соглашения об ассигновании вузов

Богота, , 11:33 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке подписал соглашение об увеличении финансирования государственного высшего образования в рамках бюджета на 2019−2022 гг. Подписание документа стало результатом десятидневных студенческих протестов, охвативших всю страну, забастовки студентов и преподавателей государственных вузов, продлившейся более двух месяцев, и долгого диалога между правительством и представителями университетской среды. Подписание соглашения даст больше возможностей усовершенствовать инфраструктуру и улучшить техническое состояние 32 государственных университетов.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», лидеры студенческих протестов назвали соглашение историческим. Одна из руководителей студенческого движения Дженнифер Педраса заявила, что из ситуации можно сделать вывод, что борьба за свои права действительно приносит результат. Она добавила, что колумбийские студенты добились значительной части необходимых условий для продолжения работы государственных вузов и реформирования высшего образования. Это. по ее словам, сделает получение образования в государственном вузе не привилегией, а правом.

В то же время, официальные представители университетских организаций обозначили, что срок окончания забастовки будет зависеть от внутренних решений руководства вузов. Также они осудили чрезмерное применение силы полицией во время разгона студенческих протестов.

Напомним, что в ходе столкновений с силовиками в результате взрыва светошумовой гранаты один студент лишился глаза.