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Верховный Суд Индии отклонил все петиции по делу о закупке Рафалей

Политика

Судьи Верховного Суда Индии отклонили все петиции по многомиллионному делу истребителей Рафаль

Нью-Дели, 17 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  Коллегия Верховного Суда Индии, состоящая из трех судей и возглавляемая Ранджаном Гогои, приняла решение о нецелесообразности проведения расследования по поводу цен французских истребителей Рафаль.

«Мы приняли решение, что нет никакой необходимости ставить под сомнение решение о закупке Рафалей. Мы не выявили никаких признаков финансовых выгод правительству» — заявил журналистам председатель Верховного суда Индии Ранджан Гогои.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что нет необходимости в более тщательном расследовании этого дела.

Напомним, что данное решение было принято после нескольких петиций и просьб Верховному Суду Индии провести расследование по нашумевшему делу о закупке 36 истребителей.

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Зарубежная хроника
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