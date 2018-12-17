Верховный Суд Индии отклонил все петиции по делу о закупке Рафалей

Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM Коллегия Верховного Суда Индии, состоящая из трех судей и возглавляемая Ранджаном Гогои, приняла решение о нецелесообразности проведения расследования по поводу цен французских истребителей Рафаль.

«Мы приняли решение, что нет никакой необходимости ставить под сомнение решение о закупке Рафалей. Мы не выявили никаких признаков финансовых выгод правительству» — заявил журналистам председатель Верховного суда Индии Ранджан Гогои.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что нет необходимости в более тщательном расследовании этого дела.

Напомним, что данное решение было принято после нескольких петиций и просьб Верховному Суду Индии провести расследование по нашумевшему делу о закупке 36 истребителей.