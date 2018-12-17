Советник посольства Франции заявил о небывалом успехе украинских реформ

Киев, , 09:59 — REGNUM Результаты постмайданных реформ на Украине впечатляют, заявил экономический советник посольства Франции Винсент Пренго 17 декабря в эфире телеканала Oboz.Tv.

По мнению чиновника, проводимые реформы позволят увеличить украинскую экономику только через 3−4 года, поскольку в данный момент процесс реформ дошёл только до середины.

«Мы считаем, что прогресс Украины за такое короткое время, учитывая историю государства, невероятный», — заявил Винсент Пренго.

Он также отметил, что французские компании на Украине сталкиваются с нехваткой кадров из-за высокого уровня эмиграции из страны.

Напомним, британский эксперт Джон Лох заявил, что жители Украины сами не осознают те невероятные успехи, которых Украина добилась за последние три года.

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Отметим, за постмайданные годы минимальная пенсия на Украине стала ниже, чем в африканском государстве Зимбабве.

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