Понедельник, 17 Декабря 2018 года
11:30:27 МСК

Хорватию обвинили в тайной незаконной депортации мигрантов

Политика

МВД Хорватии заявляет, что действует в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом

Загреб, 17 декабря 2018, 09:56 — REGNUM  Правозащитники обвиняют Хорватию в том, что она незаконно выдворяет со своей территории беженцев, не давая им возможности получить убежище, передает немецкий канал n-tv 16 декабря.

Гражданская организация «Мониторинг насилия на границе» (англ. Border Violence Monitoring, BVM) опубликовала ряд видеозаписей, демонстрирующих, как хорватская вооруженная полиция проводит мигрантов по лесным тропам, ведущим в соседнюю Боснию и Герцеговину.

Всего записано 132 видео, на которых запечатлена предполагаемая групповая депортация. По данным BVM, были выдворены всего 350 мигрантов. Видео было записано в период между 29 сентября и 10 октября 2018 года между приграничными населенными пунктами Узлебич (Хорватия) и Лохово (Босния).

Министерство внутренних дел Хорватии выразило протест против обвинений, предъявленных правозащитниками. Согласно заявлению ведомства, хорватская полиция действуют в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом, останавливая на границе иностранцев, не получивших разрешения на въезд в Европейский союз (ЕС).

После того как был перекрыт маршрут миграции в ЕС из Греции, ведущий через Македонию, Сербию и Венгрию, мигранты создали альтернативный маршрут. Он проходит через Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия вошла в число стран, не подписавших Глобальный пакт Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», принятый на конференции ООН в Марокко 10 декабря. Этот документ признает миграцию правом человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Балканы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить