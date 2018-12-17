Хорватию обвинили в тайной незаконной депортации мигрантов

Загреб, , 09:56 — REGNUM Правозащитники обвиняют Хорватию в том, что она незаконно выдворяет со своей территории беженцев, не давая им возможности получить убежище, передает немецкий канал n-tv 16 декабря.

Гражданская организация «Мониторинг насилия на границе» (англ. Border Violence Monitoring, BVM) опубликовала ряд видеозаписей, демонстрирующих, как хорватская вооруженная полиция проводит мигрантов по лесным тропам, ведущим в соседнюю Боснию и Герцеговину.

Всего записано 132 видео, на которых запечатлена предполагаемая групповая депортация. По данным BVM, были выдворены всего 350 мигрантов. Видео было записано в период между 29 сентября и 10 октября 2018 года между приграничными населенными пунктами Узлебич (Хорватия) и Лохово (Босния).

Министерство внутренних дел Хорватии выразило протест против обвинений, предъявленных правозащитниками. Согласно заявлению ведомства, хорватская полиция действуют в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом, останавливая на границе иностранцев, не получивших разрешения на въезд в Европейский союз (ЕС).

После того как был перекрыт маршрут миграции в ЕС из Греции, ведущий через Македонию, Сербию и Венгрию, мигранты создали альтернативный маршрут. Он проходит через Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению.

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия вошла в число стран, не подписавших Глобальный пакт Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», принятый на конференции ООН в Марокко 10 декабря. Этот документ признает миграцию правом человека.