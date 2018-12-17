Мексиканское правительство проведёт реформу здравоохранения

Мехико, , 11:57 — REGNUM Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил новый национальный план развития системы здравоохранения.

Президент заверил, что через два года страна получит систему здравоохранения более высокого качества. Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», на осуществление первого этапа реформы из бюджета будет выделено 90 млрд песо (около 4,5 млрд долл. США).

Лопес Обрадор объяснил, что план будет внедряться постепенно, чтобы была возможность его усовершенствовать. Сначала реформа будет проведена только в 8 из 32 штатов. Затем каждые полгода к ней будут присоединяться ещё по 8 штатов. Таким образом, через 2 года во всей стране будет новая система здравоохранения.

Проведение реформы президент обосновал необходимостью начать оказание специальной медицинской помощи социально незащищённым гражданам, то есть более чем половине населения страны (население Мексики — около 120 млн человек).

В соответствии с Планом, оказание первичной медицинской помощи будет гарантировано в центрах здравоохранения и медицинских подразделениях системы социального обеспечения, вторичной медпомощи — в клиниках, подведомственных Министерству здравоохранения, экстренной помощи — в Институте социального обеспечения и обслуживания госслужащих.

В Правительстве уже заявили, что существующая система «народного страхования» (Seguro Popular) оказалась неэффективной и что ей на смену придёт система государственного здравоохранения, в рамках которой гражданам будет гарантировано качественное медицинское обслуживание.