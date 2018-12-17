Strategist: Договор о РСМД и другие должны стать международными

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности приведет к ядерной гонке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такая погоня за паритетом с США в ядерной области может сломать ряд находящихся там стран, поэтому более разумной альтернативой было бы подключение их к уже существующей системе соглашений о контроле за вооружениями, пишет бывший помощник генерального секретаря ООН Рамеш Такур в статье для The Strategist.

«Если США выйдут из договора о РСМД с тем, чтобы отчасти ответить на рост потенциала Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Пекин может оказаться вынужденным пойти на контрмеры для защиты своих жизненно важных интересов», — подчеркнул автор, указывая, что в ответ на этот Индия может пойти на изменения своей доктрины сдерживания, а вслед за ней и Пакистан.

«При худшем развитии событий Китай, Индия и Пакистан начнут гонку за паритетом с США, которая будет означать быстрый рост числа боеголовок и ракет-носителей, а также, возможно приведения своих ядерных сил в постоянное боевую готовность, как в случае с Россией и США», — добавил Такур. — Безусловно, их способность ведения ядерной гонки, не имеющей четкой финишной черты, будет ограничена значительными экономическими преградами, которые могут сломать Индия и Пакистан».

Более вразумительной альтернативой такому развитию событий стало бы начало процесса по превращению тех двухсторонних соглашений, который со времен холодной войны складывали фундамент режима контроля за вооружениями. Автор подчеркивает, ссылаясь на сотрудника аналитического центра Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, что время таких двухсторонних соглашений прошло, и для достижения стабильности необходимо, что к ним присоединились и другие страны.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выйдет из Договора о РСМД из-за «нарушений со стороны Москвы». В сенате США данный шаг назвали «подарком для России», после отказа от соглашения со стороны Белого дома Москва сможет нарастить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности, угрожающей европейской территории.

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