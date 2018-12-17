Жителей Австралии призвали быть острожными во время поездок в Индонезию

Канберра, , 09:52 — REGNUM Правительство Австралии призвало своих граждан, которые собираются отправиться или находятся в Индонезии, быть острожными, сообщает Sindonews.

Это заявление было сделано после того, как правительство премьер-министра страны Скотта Моррисона признало Западный Иерусалим столицей Израиля.

«Будьте осторожны в Индонезии, в том числе на Бали, в Сурабаея и в Джакарте, из-за высокой угрозы террористических атак», — говорится в заявлении министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Министерство также призвало граждан Австралии избегать протестов, демонстраций и митингов в Индонезии. В последние несколько недель демонстрации были проведены вокруг посольства Австралии в Джакарте, консульств Австралии в Сурабаея, на Бали и в Макассаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия выразила серьезное беспокойство решением Австралии перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим.

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