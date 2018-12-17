Национальные силы обороны Эфиопии реформированы

Аддис-Абеба, , 12:21 — REGNUM Национальные силы обороны Эфиопии в рамках государственной реформы были реструктуризированы, в результате чего было сокращено количество военных округов и высших руководящих постов в армии с шести до четырех, а также были назначены новые командиры войск национальных сил обороны Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Новые округа были организованы по территориальному принципу как восточный, северный, южный и западный. Кроме этого отдельно было создано командование по специальным операциям. Начались работы по реорганизации армии в четыре основных армейских блока: военно-морские силы, воздушные силы, сухопутные войска и силы специального назначения. По словам генерала Молла Хайлемариама, Эфиопия в настоящий момент создает профессиональную, хорошо оснащенную, обученную и организованную армию.

По словам генерала, на данный момент в стране уже сложилась хорошо дисциплинированная армия.

В отношении военнослужащих, которые протестовали летом 2018 года, приняты карательные меры.

Генерал отметил, что эффективная армия необходима Эфиопии, чтобы восстановить стабильность в зонах конфликта в стране без применения силы. Это первостепенно важно для защиты гражданского населения и сохранения конституционного порядка.