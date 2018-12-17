Эфиопия восстановит ВМС спустя 25 лет после их расформирования

Аддис-Абеба, , 11:49 — REGNUM Эфиопия, потерявшая выход к морю после обретения Эритреей независимости в 1991 году, намерена заново создать военно-морские силы, которые укрепили бы ее военный потенциал. Глава Сил специальных операций, генерал-лейтенант Молла Хайлемариам сообщил, что министерство обороны сформировало специальный комитет для изучения возможных путей восстановления военно-морских сил. Он добавил, что восстановление военно-морских сил является частью продолжающейся реформы, проводимой для преобразования национальных сил обороны Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Генерал-лейтенант отметил, что комитет уже сейчас участвует в программах обмена опытом со странами, в которых наблюдаются наибольшие успехи в области восстановления утраченных военных сил. По его словам, реформа сил обороны проводится с должным вниманием к вопросу создания современных боевых единиц, которые включают в себя наземные, воздушные, морские, кибернетические и космические объекты обороны.

Эфиопский военно-морской флот, являвшийся подразделением Сил национальной обороны, был основан в 1955 году и просуществовал до 1991 года. В настоящее время в Эфиопии есть институт подготовки гражданских морских офицеров на озере Тана, в котором ежегодно обучается более 500 морских инженеров и специалистов по электротехнике.