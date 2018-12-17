Свердловский губернатор представил нового зама на совещании с мэрами

Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам муниципалитетов региона своего нового заместителя Сергея Бидонько. Это произошло в ходе совещания, открывшегося на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Евгений Куйвашев уточнил, что принял решение об утверждении должности заместителя губернатора, непосредственно курирующего информационную и внутреннюю политику в регионе, в связи с необходимостью консолидации общества, улучшения делового климата и инвестиционной привлекательности региона, сообщает «Накануне.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, информация о назначении экс-депутата Государственной думы Сергея Бидонько заместителем губернатора Свердловской области появилась 12 декабря. Сообщалось, что к выполнению своих обязанностей на новом посту чиновник приступит 17 декабря.

Ранее Сергей Бидонько уже имел опыт работы в правительстве региона, куда он перешёл в 2015 году с поста мэра Карпинска. Однако в 2016 году он баллотировался и был избран в депутаты Госдумы от Серовского избирательного округа.

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Отметим, что ранее Евгений Куйвашев произвёл ещё одно кадровое назначение. Его советником 14 декабря стал бывший главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Турбинов.

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