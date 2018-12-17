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Военнослужащие РФ и Абхазии провели совместные учения

Политика

В маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих двух стран

Сухум, 17 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Российские и абхазские военнослужащие провели совместные комплексные военные тактические учения на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии, сообщает 17 декабря пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Отмечается, что в маневрах приняли участие более тысячи военнослужащих двух стран, а также свыше 200 единиц военной техники. Также были выполнены задачи по обороне горно-лесистых и прибрежных участков при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках учений «Индра Нэви-2018» корабли Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Индии выполнили артиллерийские стрельбы. Расчеты кораблей двух стран вначале провели стрельбы по имитированной воздушной цели, а затем поразили дрейфующую надводную мишень.

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Военные учения
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