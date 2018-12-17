Африканский союз направил Эфиопии транш на создание агропромышленных парков

Аддис-Абеба, , 17:02 — REGNUM Африканский банк развития Африканского союза (АБР) подписал соглашение с министерством финансов Эфиопии о выделении стране 15 миллионов долларов в рамках первого этапа помощи для развития проектов агропромышленных парков. Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде сообщил, что проект направлен на развитие четырех основных агропромышленных парков, расположенных в штатах Амхара, Оромия, Штате наций и народов Юга и Тыграй. Парки находятся в городах Буре (Амхара), Бульбуля (Оромия), Йиргалем (Штат наций и народов Юга) и Бекер (Тыграй). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Министр добавил, что реализация проекта позволит укрепить связь агропромышленных парков с производителями, а также малых и средних предприятий со стратегическими и промышленными кластерами.

Глава представительства Африканского банка развития Абдул Камара сказал, что банк высоко ценит и полностью поддерживает глубокие экономические реформы правительства. По его словам, АБР также приветствует тот факт, что интегрированные агропромышленные парки остаются основным приоритетом для правительства. Эта долгосрочная перспектива дает банку возможность продолжать оказывать поддержку этой программе.

Г-н Камара также отметил, что соглашение о поддержке агропромышленных парков представляет собой в целом выделение финансовой помощи Эфиопии в размере до 1,9 млрд долларов. Выделенные средства должны быть направлены в ключевые сектора экономики Эфиопии: энергетику, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство.