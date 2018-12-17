Косачёв: иноагентов в России станет на €6 млн больше

Москва, , 09:34 — REGNUM В Совфеде осудили намерение ЕС выделить средства на развитие гражданского общества в России.

Новым проектом Еврокомиссии предполагается выделение средств на поддержку организаций гражданского общества, укрепление свободы слова СМИ и свободы собраний. На эти цели готовы выделить порядка 5,9 млн евро.

«Вот непосредственный и недвусмысленный вклад Европейского союза в укрепление и развитие столь несимпатичного ЕС института «иностранных агентов» в России. Иностранных агентов в нашей стране станет больше на шесть миллионов евро», — написал в Facebook глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект конкурса ЕС подразумевает два лота, первый будет направлен на «укрепление потенциала российских организаций гражданского общества», особенно на местном уровне. На него ЕС готов потратить 1,5 млн евро. Еще 4,4 млн евро предполагается выделить на «укрепление свободы» российских средств массовой информации, а также «свободу собраний».