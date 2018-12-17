Африканский Союз и ШОС договорились о совместной борьбе с терроризмом

Аддис-Абеба, , 12:01 — REGNUM Африканский центр исследований и борьбы с терроризмом Африканского Союза (ACSRT) подписал соглашение с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Меморандум был подписан по результатам переговоров директора центра по борьбе с терроризмом АС Ларри Гбвело-Лартей и главы РАТС ШОС Евгения Сысоева. Переговоры о сотрудничестве длились более двух лет. Такое сотрудничество в рамках договора позволит обеим сторонам обмениваться опытом и делиться передовой практикой в области борьбы с терроризмом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EBC.

Г-н Гбвело-Лартей сообщил, что ACSRT является важной частью структуры Комиссии Африканского Союза, и АС должен сотрудничать с другими институтами такого же рода, чтобы искать подходящие пути для более эффективной борьбы с мировым терроризмом. Он добавил, что договор позволит разработать план работы и определить практические шаги, в соответствии с которыми стороны будут сотрудничать в плане обмена опытом и информацией о терроризме в регионах Африки и Азии.

Сысоев заявил, что сотрудничество между АС и ШОС позволит обеим сторонам научиться лучшим методам и механизмам борьбы с террористической угрозой.

ACSRT, созданный АС в 2004 году в Алжире, призван внести свой вклад в международную борьбу с терроризмом путем укрепления сотрудничества между африканскими странами в целях предотвращения проявлений терроризма и борьбы с ними.