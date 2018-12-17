США поздравили Косово с созданием армии

Приштина, , 11:55 — REGNUM Сразу же после принятия парламентом Косово законопроектов о создании частично признанной республикой собственной армии, последовала реакция посольства США в Приштине. Как передает албанское новостное агентство АТА, посольство Соединенных Штатов в Приштине опубликовало заявление, в котором подтверждается поддержка Штатами преобразования сил безопасности Косово в силовую структуру, обладающую мандатом на защиту территориальной целостности страны, «что является суверенным правом Косово».В заявлении говорится, что итоги голосования 14 декабря не привносят немедленных изменений в структуре, задачах или операциях сил безопасности Косово, однако «представляют собой начало продолжительной практической работы по построению прозрачной многонациональной структуры, которая будет тесно сотрудничать с НАТО и служить интересам всех сообществ Косово».

В соответствии с планом преобразований, составленным правительством Косово, будет произведена трансформация СБК в ФАК (forcat e armatosura e Kosovës — алб. вооруженные силы Косово).

На этом пути США призвали правительство Косово «продолжать действовать в тесном контакте с сотрудниками и партнерами по НАТО и вовлекать в эту сближающую деятельность представителей национальных меньшинств ‑ и теперь, и на протяжении всего десятилетнего процесса».

Также США призвали Косово принять все меры для скорейшей нормализации отношений с Сербией.