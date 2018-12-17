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США поздравили Косово с созданием армии

Политика

США опубликовали заявление по поводу создания армии Косово, в котором высказали свои поздравления Косово и призвали привлекать представителей национальных меньшинств к службе в новой структуре

Приштина, 17 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  Сразу же после принятия парламентом Косово законопроектов о создании частично признанной республикой собственной армии, последовала реакция посольства США в Приштине. Как передает албанское новостное агентство АТА, посольство Соединенных Штатов в Приштине опубликовало заявление, в котором подтверждается поддержка Штатами преобразования сил безопасности Косово в силовую структуру, обладающую мандатом на защиту территориальной целостности страны, «что является суверенным правом Косово».В заявлении говорится, что итоги голосования 14 декабря не привносят немедленных изменений в структуре, задачах или операциях сил безопасности Косово, однако «представляют собой начало продолжительной практической работы по построению прозрачной многонациональной структуры, которая будет тесно сотрудничать с НАТО и служить интересам всех сообществ Косово».

В соответствии с планом преобразований, составленным правительством Косово, будет произведена трансформация СБК в ФАК (forcat e armatosura e Kosovës — алб. вооруженные силы Косово).

На этом пути США призвали правительство Косово «продолжать действовать в тесном контакте с сотрудниками и партнерами по НАТО и вовлекать в эту сближающую деятельность представителей национальных меньшинств ‑ и теперь, и на протяжении всего десятилетнего процесса».

Также США призвали Косово принять все меры для скорейшей нормализации отношений с Сербией.

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Зарубежная хроника
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