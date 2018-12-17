В Казахстане открыли две новые погранзаставы

Астана, , 09:27 — REGNUM В Кордайском районе Джамбульской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия пограничных застав «Енбек» и «Жасылтөбе», сообщает 17 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на пограничную службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

На новых заставах установлены объекты для проведения занятий по боевой подготовке и повышению мастерства личного состава, а также созданы все условия для проживания военнослужащих и членов их семей.

В пограничной службе добавили, что открытие погранзастав приурочено ко Дню независимости Казахстана.

Напомним, по итогам десяти месяцев 2018 года пограничная служба Казахстана зарегистрировала 16 тыс. фактов нарушения границы Казахстана.

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