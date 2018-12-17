Бывшего замгендиректора Sinochem заподозрили в противозаконных деяниях

Пекин, , 09:10 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора корпорации Sinochem Ду Кэпин попал в поле зрение главного антикоррупционного органа Китая. Сообщение об этом опубликовано 17 декабря на сайте ведомства.

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В Китае не ослабевает борьба с коррупцией и злоупотреблениями чиновников

Отмечается, что в отношении экс-члена парткома Государственный надзорный комитет и Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины уже начали расследование. Ду Кэпин подозревается в серьёзных нарушениях партийной дисциплины и противозаконных деяниях.

Sinochem Group, основанная в 1950 году, является правопреемницей крупнейшей в Китае химической компании China National Chemicals Import and Export Corporation. На сегодняшний день корпорация имеет более чем 300 дочерние компании на территории страны и за рубежом.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года, когда к власти в Китае пришёл Си Цзиньпин, в стране была развёрнута крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией. Только за 10 месяцев 2018 года за нарушение норм и принципов умеренности и бережливости были наказаны в общей сложности более 68,5 тыс. чиновников.

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