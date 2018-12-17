Реклама в поддержку кампании Трампа в соцсетях оплачивалась рублями — WP

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Очередное расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года провели аналитики Оксфордского университета и специалисты компании сетевого анализа Graphika. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Согласно информации издания, вскоре будет опубликован документ, доказывающий, что ряд аккаунтов, публиковавших политическую рекламу в соцсетях в период предвыборной президентской кампании 2016 года, расплачивался за размещение в российской национальной валюте.

Также сообщается, что в ряде аккаунтов, публиковавших рекламу в поддержку кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, были указаны российские номера телефонов, а зафиксированные IP-адреса якобы были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, где находится российское Агентство интернет-исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что министерство юстиции США и команда спецпрокурора Роберта Мюллера потратили на расследование по делу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США около $25 млн.

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